В Госдепе заявили, что санкции против России могут затронуть компании в других странах

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В Государственном департаменте США сообщили, что новые санкции против России могут затронуть компании, которые ведут бизнес с Москвой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства. 

«Если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», — указали в Госдепе.

В ведомстве добавили, что уже предупредили правительства и фирмы других стран, имеющие торговые связи с Россией, что против них могут быть введены ограничения в связи с позицией американского правительства.

Ранее в Госдепартаменте заявили о миллиардных потерях России в связи с санкциями.

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