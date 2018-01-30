В Госдепе заявили, что санкции против России могут затронуть компании в других странах

В Государственном департаменте США сообщили, что новые санкции против России могут затронуть компании, которые ведут бизнес с Москвой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства.

«Если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», — указали в Госдепе.

В ведомстве добавили, что уже предупредили правительства и фирмы других стран, имеющие торговые связи с Россией, что против них могут быть введены ограничения в связи с позицией американского правительства.

Ранее в Госдепартаменте заявили о миллиардных потерях России в связи с санкциями.