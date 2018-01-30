В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек
Об этом сообщает TVC news.
Как сообщил представитель полиции Умар Ибрахим, 17 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице, семеро все ещё находятся в больнице.
Отмечается, что инцидент произошёл, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик.
В мае 2017 года в результате столкновения двух автобусов на трассе в Нигерии погибли 26 человек, ещё 11 пострадали.
Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.