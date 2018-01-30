В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек

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По меньшей мере 20 человек погибли в аварии с участием автобуса недалеко от нигерийской столицы Абуджа.

Об этом сообщает TVC news.

Как сообщил представитель полиции Умар Ибрахим, 17 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице, семеро все ещё находятся в больнице.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик. 

В мае 2017 года в результате столкновения двух автобусов на трассе в Нигерии погибли 26 человек, ещё 11 пострадали.

Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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