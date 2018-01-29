МВБ США ужесточит отбор беженцев из «рискованных» стран
«Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсон признала, что нужны дополнительные меры проверки и отбора», — приводит РИА Новости сообщение.
Он отметил, что в будущем будет придаваться большее значение национальной безопасности, а список из 11 стран, которые считаются «рискованными», будет обновлен в течение полугода.
При этом представитель администрации конкретных мер не привёл.
В середине января появилась информация, что президент США Дональд Трамп назвал мигрантов, которые прибывают в страну из стран Африки, Гаити и Сальвадора, выходцами из «вонючих дыр».
Группа из 54 стран Африки потребовала от Трампа извинений за высказывания о выходцах из «дыр».