МВБ США ужесточит отбор беженцев из «рискованных» стран

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Министерство внутренней безопасности (МВБ) США намерено ужесточить критерии отбора беженцев из ряда «рискованных» стран. Об этом рассказал высокопоставленный представитель американской администрации.

«Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсон признала, что нужны дополнительные меры проверки и отбора», — приводит РИА Новости сообщение.

Он отметил, что в будущем будет придаваться большее значение национальной безопасности, а список из 11 стран, которые считаются «рискованными», будет обновлен в течение полугода.

При этом представитель администрации конкретных мер не привёл.

В середине января появилась информация, что президент США Дональд Трамп назвал мигрантов, которые прибывают в страну из стран Африки, Гаити и Сальвадора, выходцами из «вонючих дыр». 

Группа из 54 стран Африки потребовала от Трампа извинений за высказывания о выходцах из «дыр».

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