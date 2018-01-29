В Пентагоне заявили, что не стремятся к конфронтации с Россией и Китаем
«Это не стратегия конфронтации. Нет ничего агрессивного в этой стратегии. Мы намерены оборонять наши установленные интересы и поддерживать мировой порядок. В этом нет ничего нового», — цитирует Колби РИА Новости.
Он ответил, что в стратегии «нет ничего, что Россия должна рассматривать как угрозу суверенитету».
Ранее МИД Китая назвал ошибочной военную стратегию США.
19 января Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединённых Штатов.