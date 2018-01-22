МИД Китая назвал ошибочной военную стратегию США

Принятая Белым домом военная стратегия отражает ментальность холодной войны и преднамеренно искажает факты о дипломатической и оборонной политике Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«В докладе намеренно искажена дипломатическая и оборонная политика КНР, преувеличено соперничество крупных держав, он по сути своей ошибочный», — приводит её слова РИА Новости.

Представитель дипведомства отметила, что «Китай неуклонно придерживается мирного пути развития, оборонительного характера оборонной политики, создания мира во всём мире».

«КНР вносит вклад в глобальное развитие и остается защитником существующего мироустройства, что очевидно для всего мирового сообщества», — пояснила официальный представитель МИД КНР.

Ранее Минобороны Китая призвало США отказаться от взглядов времён холодной войны

19 января Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединённых Штатов.