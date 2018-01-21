Минобороны Китая призвало США отказаться от взглядов времён холодной войны
Как отметили в ведомстве, подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря являются «отдельные страны, которые, похоже, не хотят видеть мир в регионе».
Подчёркивается, что данные государства под эгидой «свободы судоходства» проводят военные манёвры «в тиранической манере».
Ранее Министерство иностранных дел Китая обвинило ВМС США в том, что ракетный эсминец без разрешения вошёл в территориальные воды КНР у острова Хуанянь в Южно-Китайском море.
Заявление Минобороны КНР сделано в ответ на недавно принятую Белым домом военную стратегию, в которой Россия и Китай названы главными противниками США.