Минобороны Китая призвало США отказаться от взглядов времён холодной войны

Соединённые Штаты должны отказаться от мировоззрения в духе холодной войны и относиться к китайской политике в сфере национальной безопасности «рационально и объективно», говорится в сообщении Минобороны КНР.

Как отметили в ведомстве, подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря являются «отдельные страны, которые, похоже, не хотят видеть мир в регионе».

Подчёркивается, что данные государства под эгидой «свободы судоходства» проводят военные манёвры «в тиранической манере».

Ранее Министерство иностранных дел Китая обвинило ВМС США в том, что ракетный эсминец без разрешения вошёл в территориальные воды КНР у острова Хуанянь в Южно-Китайском море.

Заявление Минобороны КНР сделано в ответ на недавно принятую Белым домом военную стратегию, в которой Россия и Китай названы главными противниками США.