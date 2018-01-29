В Германии неизвестные угнали два грузовика с 44 тоннами шоколада

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В немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау неизвестные угнали из местного промышленного парка два грузовика с 44 тоннами шоколада стоимость $496,1 тыс. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, позднее один из грузовиков с нетронутым багажом был обнаружен вблизи немецко-французской границы.

Второй автомобиль был оставлен злоумышленником около города Лар, который также находится возле границы с Францией, при этом две трети шоколада отсутствовали.

В настоящее время полиция ведёт поиски подозреваемых.

В августе 2017 года автомобильный прицеп, загруженный 20 тоннами шоколадной продукции, включая «Киндер-сюрпризы» и пасту «Нутелла», был похищен неизвестными в центральной части Германии.

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