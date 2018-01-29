Число погибших при нападении ИГ на военный университет в Кабуле увеличилось до 11
Также сообщается об 11 пострадавших.
По словам Вазири, к атаке причастны по меньшей мере пять боевиков. Двое из них взорвались в результате срабатывания поясов смертников, двое были ликвидированы, ещё один террорист был задержан военными.
Ранее сообщалось, что в ходе нападения боевиков на военный университет в столице Афганистана погибли пять человек.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.