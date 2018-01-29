Число жертв нападения на военный университет в Кабуле возросло до пяти

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Пять военнослужащих погибли и десять пострадали в результате нападение на Университет национальной обороны имени Маршала Фахима в Кабуле. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на главу полиции города.

Как отмечается, столкновения между силами безопасности и нападавшими продолжались около пяти часов.

Ранее стало известно, что на Университет национальной обороны имени маршала Фахима в Кабуле совершено нападение.

Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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