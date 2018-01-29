Хантсман прокомментировал предстоящую публикацию «кремлёвского доклада»

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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что готовящаяся 29 января публикация так называемого кремлёвского доклада не представит ничего нового.

«Этот доклад, который будет направлен конгрессу, касается закона, принятого шесть месяцев назад. Это не что-то новое. Иногда я читаю в СМИ, что это что-то новое, но это касается закона шестимесячной давности», — цитирует Хантсмана РИА Новости.

По его словам, для отношений между странами важно будет «двигаться вперёд, а не смотреть назад».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «кремлёвский доклад» США попыткой оказать влияние на выборы в России.

26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

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