Хантсман прокомментировал предстоящую публикацию «кремлёвского доклада»
«Этот доклад, который будет направлен конгрессу, касается закона, принятого шесть месяцев назад. Это не что-то новое. Иногда я читаю в СМИ, что это что-то новое, но это касается закона шестимесячной давности», — цитирует Хантсмана РИА Новости.
По его словам, для отношений между странами важно будет «двигаться вперёд, а не смотреть назад».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «кремлёвский доклад» США попыткой оказать влияние на выборы в России.
26 января Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.