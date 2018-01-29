В Индии при падении автобуса в реку погибли по меньшей мере 10 человек

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В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский автобус упал в реку, передаёт India Today.

Инцидент произошёл утром 29 января, его причина пока неизвестна.

В результате падения автобуса, рассчитанного на 42 пассажирских места, погибли по меньшей мере 10 человек, семеро были спасены, остальные считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что местные жители, недовольные запоздалым прибытием на место происшествия полиции и экстренных служб, закидали их машины камнями.

Ранее при столкновении микроавтобусов в Турции погибли три человека.

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