При столкновении микроавтобусов в Турции погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и 27 пострадали в аварии с участием двух микроавтобусов недалеко от турецкого города Енишехир.

Как сообщает Hürriyet, инцидент произошёл на 3-м км трассы Енишехир — Изник. В момент столкновения оба транспортных средства перевозили группы рабочих. Всех пострадавших в ДТП госпитализировали в государственные больницы в Изнике ​​и в Енишехире. Ранее 11 человек погибли и 44 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в турецкой провинции Эскишехир.