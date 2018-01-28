При столкновении микроавтобусов в Турции погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли и 27 пострадали в аварии с участием двух микроавтобусов недалеко от турецкого города Енишехир.
Как сообщает Hürriyet, инцидент произошёл на 3-м км трассы Енишехир — Изник.
В момент столкновения оба транспортных средства перевозили группы рабочих.
Всех пострадавших в ДТП госпитализировали в государственные больницы в Изнике и в Енишехире.
Ранее 11 человек погибли и 44 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в турецкой провинции Эскишехир.
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