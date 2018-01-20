Не менее 11 человек погибли при аварии автобуса в Турции
По меньшей мере 11 человек погибли и 44 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в турецкой провинции Эскишехир, сообщает Anadolu со ссылкой на главу региона Оздемира Чакаджака.
Отмечается, что автобус, направлявшийся из Анкары в провинцию Бурса, врезался в деревья около дороги.
«В настоящее время по факту инцидента проводится расследование», — заявил Чакаджак.
Водитель автобуса и его ассистент задержаны полицией.
Ранее сообщалось, что в Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли шесть человек.
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