Не менее 11 человек погибли при аварии автобуса в Турции

По меньшей мере 11 человек погибли и 44 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в турецкой провинции Эскишехир, сообщает Anadolu со ссылкой на главу региона Оздемира Чакаджака.