Не менее 11 человек погибли при аварии автобуса в Турции

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По меньшей мере 11 человек погибли и 44 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в турецкой провинции Эскишехир, сообщает Anadolu со ссылкой на главу региона Оздемира Чакаджака.

Отмечается, что автобус, направлявшийся из Анкары в провинцию Бурса, врезался в деревья около дороги.

«В настоящее время по факту инцидента проводится расследование», — заявил Чакаджак.

Водитель автобуса и его ассистент задержаны полицией.

Ранее сообщалось, что в Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли шесть человек.

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