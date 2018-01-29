Посол Пакистана назвал недостоверными заявления США о многомиллиардной помощи

Заявления американских властей о направлении многомиллиардной помощи Пакистану на противодействие терроризму недостоверны. Об этом рассказал пакистанский посол в России Кази Халилулла.

«Люди и правительство Пакистана были глубоко разочарованы и задеты оскорбительными обвинениями США, которые были абсолютно непонятными, так как откровенно противоречили фактам. Они также игнорировали тот факт, что жители Пакистана понесли огромные жертвы, борясь с терроризмом», — цитирует посла РИА Новости.

По его словам, вводят в заблуждение и претензии США по миллиардам долларов помощи.

«Около половины от общего объёма помощи является платой Пакистану с 2001 года, а не какой-либо финансовой или другой помощью. Эта плата составляет только часть средств от использования Соединёнными Штатами наземных объектов и воздушных коридоров (Пакистана. — RT) для их операций в Афганистане», — подчеркнул Халилулла.

3 января американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединённые Штаты платят Пакистану «миллиарды долларов ни за что».

4 января стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.