В МВД Германии заявили, что страна практически завершила приём беженцев

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Германия почти завершила приём беженцев в рамках миграционной программы ЕС. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на МВД страны.

Как отмечается, в соответствии с договорённостью о перераспределении беженцев ФРГ должна была принять 27 тыс. человек, фактически же приняла только около 10,3 тыс.

По данным издания, это связано с тем, что основания для переселения обнаружились у меньшего числа людей, поскольку под программу подпадают только те, чьи шансы получить убежище превышают 75%.

К настоящему моменту в Греции практически не осталось просителей убежища, а в Италии есть около трёх тысяч заявок.

В ведомстве отметили, что Германия «со значительным отрывом приняла большее число беженцев».

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что проблема миграции «разрывает» Евросоюз.

В мае политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателем канцлер ФРГ Ангела Меркель изменила политику в отношении мигрантов.

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