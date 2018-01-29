В МВД Германии заявили, что страна практически завершила приём беженцев
Как отмечается, в соответствии с договорённостью о перераспределении беженцев ФРГ должна была принять 27 тыс. человек, фактически же приняла только около 10,3 тыс.
По данным издания, это связано с тем, что основания для переселения обнаружились у меньшего числа людей, поскольку под программу подпадают только те, чьи шансы получить убежище превышают 75%.
К настоящему моменту в Греции практически не осталось просителей убежища, а в Италии есть около трёх тысяч заявок.
В ведомстве отметили, что Германия «со значительным отрывом приняла большее число беженцев».
Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что проблема миграции «разрывает» Евросоюз.
В мае политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателем канцлер ФРГ Ангела Меркель изменила политику в отношении мигрантов.