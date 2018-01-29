В Пентагоне прокомментировали возможность установить местоположение военных баз США

В американском оборонном ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что с помощью социальных сетей можно установить местоположение военных баз США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Одрисию Харрис.

«Министерство обороны очень серьёзно относится к подобным случаям и изучает данную ситуацию, чтобы определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка», — заявила Харрис.

При этом она добавила, что в случае необходимости, оборонное ведомство может разработать меры для обеспечения безопасности американских военнослужащих, которые находятся и в США, и в других регионах мира.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что пользователи приложения для спортсменов Strava имеют возможность определить местоположение военных баз Соединённых Штатов по всему миру.