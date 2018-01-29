СМИ: С помощью соцсети для спортсменов можно определить местоположение военных баз США

Пользователи приложения для спортсменов Strava имеют возможность определить местоположение военных баз Соединённых Штатов по всему миру. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что приложение предлагает спортсменам с помощью GPS отслеживать свои достижения, в частности, то, какое расстояние пользователь пробежал или проехал, а также впоследствии анализировать свои показатели.

A fitness app posted a map of users that reveals the locations of U.S. troops, including at sensitive military outposts overseas https://t.co/tTJmRcrZUT — Washington Post (@washingtonpost) 28 января 2018 г.

Для того, чтобы спортсмены могли распространить данные о достигнутых результатах, компания разместила на своём сайте интерактивную карту, на которой отображены показатели всех пользователей данного приложения.

В частности, на карте, по некоторым сообщениям, отмечены маршруты военнослужащих Вооружённых сил США, которые зарегистрированы в социальной сети и занимаются спортом, находясь в различных регионах мира.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден представил мобильное приложение Haven — «персональную систему безопасности».