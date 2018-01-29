СМИ: С помощью соцсети для спортсменов можно определить местоположение военных баз США

Короткая ссылка
Пользователи приложения для спортсменов Strava имеют возможность определить местоположение военных баз Соединённых Штатов по всему миру. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что приложение предлагает спортсменам с помощью GPS отслеживать свои достижения, в частности, то, какое расстояние пользователь пробежал или проехал, а также впоследствии анализировать свои показатели.

Для того, чтобы спортсмены могли распространить данные о достигнутых результатах, компания разместила на своём сайте интерактивную карту, на которой отображены показатели всех пользователей данного приложения.

В частности, на карте, по некоторым сообщениям, отмечены маршруты военнослужащих Вооружённых сил США, которые зарегистрированы в социальной сети и занимаются спортом, находясь в различных регионах мира.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден представил мобильное приложение Haven — «персональную систему безопасности».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru