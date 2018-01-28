Японский МИД призвал Китай объединить усилия по урегулированию ситуации вокруг КНДР

Министерство иностранных дел Японии призвало Китай к совместным усилиям по урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова.

Об этом глава японского МИД Таро Коно заявил во время встречи со своим китайским коллегой Ван И.

«Мы не только должны улучшить наши взаимоотношения, но мы также должны сотрудничать по ряду острых вопросов, стоящих перед миром, особенно по вопросу Северной Кореи», — приводит слова японского дипломата Интерфакс.

Ранее Китай призвал Японию предпринять совместные попытки улучшения двусторонних отношений.