Китай призвал Японию предпринять совместные попытки для улучшения двусторонних отношений

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Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно призвал Токио предпринять совместные с Пекином попытки для улучшения двусторонних отношений. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что Коно находится с официальным визитом в Китае в период с 27 по 28 января.

По словам Вана И, Пекин обратил внимание на недавние «позитивные высказывания» Токио и выразил надежду на то, что данные заявления будут подтверждены конкретными действиями.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Москвой и Пекином по северокорейской проблеме.

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