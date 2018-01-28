Китай призвал Японию предпринять совместные попытки для улучшения двусторонних отношений

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно призвал Токио предпринять совместные с Пекином попытки для улучшения двусторонних отношений. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что Коно находится с официальным визитом в Китае в период с 27 по 28 января.

Chinese FM urges Japan to make joint efforts to bring bilateral ties back to the track of sound development https://t.co/n2N9itZKxFpic.twitter.com/NXtyQRgJFl — China Xinhua News (@XHNews) 28 января 2018 г.

По словам Вана И, Пекин обратил внимание на недавние «позитивные высказывания» Токио и выразил надежду на то, что данные заявления будут подтверждены конкретными действиями.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Москвой и Пекином по северокорейской проблеме.