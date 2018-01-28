Суд Испании запретил Пучдемону вступить в должность главы Каталонии дистанционно

Конституционный суд Испании постановил, что экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон сможет вступить на пост главы правительства автономии лишь в том случае, если будет присутствовать в региональном парламенте лично.