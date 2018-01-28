Суд Испании запретил Пучдемону вступить в должность главы Каталонии дистанционно
Конституционный суд Испании постановил, что экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон сможет вступить на пост главы правительства автономии лишь в том случае, если будет присутствовать в региональном парламенте лично.
Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на суд.
Отмечается, что Пучдемон должен лично присутствовать в зале заседания парламента для утверждения в должности председателя женералитата.
Ранее Верховный суд Испании не стал выдавать международный ордер на арест экс-главы Каталонии, который в настоящий момент находится в Копенгагене.
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