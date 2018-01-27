Генсек ООН назвал Конгресс сирийского нацдиалога важным вкладом в процесс урегулирования

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи важным вкладом в процесс переговоров по САР.

«Генеральный секретарь уверен, что Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи станет важным вкладом в возрождённый внутрисирийский процесс переговоров под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве», — говорится в сообщении пресс-секретаря Генсека Стефана Дюжаррика.

Ранее стало известно, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в Конгрессе национального сирийского диалога в Сочи. В МИД России поприветствовали данное решение ООН.

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