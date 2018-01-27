МИД России приветствует решение ООН направить де Мистуру на Конгресс сирийского нацдиалога
«В Москве отмечают важное заявление де Мистуры, сделанное по итогам венского раунда, и приветствуют решение Генсекретаря ООН Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога», — отмечается в комментарии.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе состоявшегося в Вене девятого раунда межсирийских консультаций между российской стороной и представителями ООН было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов.
Ранее сообщалось, что де Мистура приедет в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога.