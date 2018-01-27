МИД России приветствует решение ООН направить де Мистуру на Конгресс сирийского нацдиалога

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Москва приветствует решение Генсека ООН Антониу Гутерреша направить специального посланника по Сирии Стаффана де Мистуру на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи, говорится в сообщении МИД России.

«В Москве отмечают важное заявление де Мистуры, сделанное по итогам венского раунда, и приветствуют решение Генсекретаря ООН Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога», — отмечается в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе состоявшегося в Вене девятого раунда межсирийских консультаций между российской стороной и представителями ООН было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов.

Ранее сообщалось, что де Мистура приедет в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога.

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