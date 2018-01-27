МИД России приветствует решение ООН направить де Мистуру на Конгресс сирийского нацдиалога

Москва приветствует решение Генсека ООН Антониу Гутерреша направить специального посланника по Сирии Стаффана де Мистуру на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи, говорится в сообщении МИД России.

«В Москве отмечают важное заявление де Мистуры, сделанное по итогам венского раунда, и приветствуют решение Генсекретаря ООН Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога», — отмечается в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе состоявшегося в Вене девятого раунда межсирийских консультаций между российской стороной и представителями ООН было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов.

Ранее сообщалось, что де Мистура приедет в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога.