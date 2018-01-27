СМИ: При стрельбе в ночном клубе в Бразилии погибли 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли при стрельбе в ночном клубе на северо-востоке Бразилии, сообщает AFP.
#BREAKING 14 killed in shootout at northeast Brazil nightclub— AFP news agency (@AFP) 27 января 2018 г.
По данным Telesur, инцидент произошёл в городе Форталеза в штате Сеара, когда вооружённая группа людей открыла стрельбу по находящимся во дворе помещения, где проходила вечеринка.
Ранее в результате стрельбы в ночном клубе города Ньюберн американского штата Теннесси три человека получили ранения.
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