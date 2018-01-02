СМИ: В американском штате Теннесси произошла стрельба в ночном клубе

В результате стрельбы в ночном клубе города Ньюберн в американском штате Теннесси три человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал WREG-TV.

Отмечается, что пострадали двое полицейских и посетитель клуба. Они были госпитализированы.

Как заявили в местном офисе шерифа, медики оценивает состояние полицейских как стабильное.

Уточняется, что в связи с инцидентом один человек был задержан.

В настоящее время продолжается поиск ещё двоих подозреваемых.

Ранее стало известно, что один полицейский погиб в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо.