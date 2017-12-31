Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в Колорадо
«Выражаю глубокие соболезнования пострадавшим при ужасающей перестрелке в округе Дуглас, а также их семьям. Мы любим свою полицию и сотрудников правоохранительных органов, храни их Господь!» — написал американский лидер в Twitter.
My deepest condolences to the victims of the terrible shooting in Douglas County @DCSheriff, and their families. We love our police and law enforcement - God Bless them all! #LESM— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г.
Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё семь человек, включая нескольких полицейских, получили ранения в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо.