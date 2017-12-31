Семь человек пострадали при стрельбе в Колорадо
Семь человек, включая нескольких полицейских, получили ранения в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо, сообщает офис шерифа.
Отмечается, что среди пострадавших пять сотрудников правоохранительных органов, один из них от полученных травм скончался. Кроме того, ранены двое гражданских лиц.
В полиции добавили, что нападавший нейтрализован.
Ранее стало известно о перестрелке в Колорадо. Сообщалось, что полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. В ходе следственных мероприятий произошла перестрелка.
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