Семь человек пострадали при стрельбе в Колорадо

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Семь человек, включая нескольких полицейских, получили ранения в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо, сообщает офис шерифа.

Отмечается, что среди пострадавших пять сотрудников правоохранительных органов, один из них от полученных травм скончался. Кроме того, ранены двое гражданских лиц.

В полиции добавили, что нападавший нейтрализован.

Ранее стало известно о перестрелке в Колорадо. Сообщалось, что полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. В ходе следственных мероприятий произошла перестрелка.

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