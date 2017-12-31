При перестрелке в Колорадо пострадали несколько полицейских
Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо, сообщает офис шерифа.
«В 5:13 утра (15:13 мск) полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. Во время следственных мероприятий произошла стрельба, ряд полицейских были ранены», — говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что информации о состоянии полицейских и о возможных пострадавших гражданских лицах пока нет.
В полиции призвали граждан не приближаться к месту происшествия.
Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе мужчина устроил стрельбу в отеле-казино, погибли два охранника.
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