При перестрелке в Колорадо пострадали несколько полицейских

Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо, сообщает офис шерифа.

«В 5:13 утра (15:13 мск) полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. Во время следственных мероприятий произошла стрельба, ряд полицейских были ранены», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что информации о состоянии полицейских и о возможных пострадавших гражданских лицах пока нет.

В полиции призвали граждан не приближаться к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе мужчина устроил стрельбу в отеле-казино, погибли два охранника.