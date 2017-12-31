В Лас-Вегасе застрелили двух охранников отеля-казино
В американском Лас-Вегасе мужчина устроил стрельбу в отеле-казино, в результате чего погибли два охранника.
Об этом сообщает CBS.
Отмечается, что инцидент произошёл в гостиничном номере.
По данным полиции, стрелок попытался скрыться с места преступления и угнать машину, но был пойман. Уточняется, что он ранен.
В правоохранительных органах также добавили, что данный инцидент не имеет отношения к терроризму.
Полиция ведёт расследование происшествия.
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