В Чехии проходит второй день второго тура президентских выборов

Второй день второго тура президентских выборов стартовал в Чехии, передаёт Чешское телевидение.

Сообщается, что избирательные участки открылись в 08:00 (10:00 мск) и будут работать до 14:00 (16:00 мск). После этого начнётся подведение итогов выборов.

Во втором туре жители страны будут выбирать между двумя лидерами первого этапа голосования — действующим главой республики Милошем Земаном и экс-председателем Академии наук Иржи Драгошем.

26 января в Чехии прошёл первый день второго тура президентских выборов.