В Чехии проходит второй день второго тура президентских выборов
Второй день второго тура президентских выборов стартовал в Чехии, передаёт Чешское телевидение.
Сообщается, что избирательные участки открылись в 08:00 (10:00 мск) и будут работать до 14:00 (16:00 мск). После этого начнётся подведение итогов выборов.
Во втором туре жители страны будут выбирать между двумя лидерами первого этапа голосования — действующим главой республики Милошем Земаном и экс-председателем Академии наук Иржи Драгошем.
26 января в Чехии прошёл первый день второго тура президентских выборов.
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