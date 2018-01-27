В Чехии проходит второй день второго тура президентских выборов

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Второй день второго тура президентских выборов стартовал в Чехии, передаёт Чешское телевидение.

Сообщается, что избирательные участки открылись в 08:00 (10:00 мск) и будут работать до 14:00 (16:00 мск). После этого начнётся подведение итогов выборов.

Во втором туре жители страны будут выбирать между двумя лидерами первого этапа голосования — действующим главой республики Милошем Земаном и экс-председателем Академии наук Иржи Драгошем.

26 января в Чехии прошёл первый день второго тура президентских выборов.

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