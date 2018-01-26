В Чехии начался второй тур президентских выборов

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Второй тур президентских выборов стартовал в Чехии, передаёт Чешское телевидение.

Сообщается, что избирательные участки открылись в 14:00 (16:00 мск) и будут работать до 22:00 (00:00 мск). В субботу голосование продолжится с 08:00 (10:00 мск) до 14:00 (16:00 мск).

Во втором туре 8,4 млн избирателей будут выбирать между двумя лидерами первого этапа голосования — действующим главой республики Милошем Земаном и экс-председателем Академии наук Иржи Драгошем.

Ранее Милош Земан принял отставку правительства меньшинства, возглавляемого премьером Андреем Бабишем.

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