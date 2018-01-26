Сирийская оппозиция заявила о достижении соглашения о перемирии в Восточной Гуте
«В Вене достигнуто соглашение о полном прекращении огня в Восточной Гуте начиная с полуночи сегодня», — заявил Хассун.
По данным осведомлённого источника агентства, армия Сирии в Восточной Гуте получила приказ о прекращении огня с полуночи по местному времени.
«(Поступило. — RT) распоряжение вооружённым силам, дислоцированным на фронтах в Восточной Гуте и в Харасте, прекратить боевые действия с 00:00 (23:00 мск. — RT) до дальнейшего распоряжения», — уточнил собеседник.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура 25—26 января проводит в Вене девятый раунд межсирийских переговоров.