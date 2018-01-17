Де Мистура проведёт в Вене девятый раунд межсирийских переговоров 25—26 января

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Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведёт в Вене девятый раунд межсирийских переговоров 25—26 января. Об этом сообщил офис де Мистуры.

«Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сегодня разослал отдельные приглашения правительству Сирии и Сирийской комиссии по переговорам (объединённой оппозиции САР) для участия в специальной встрече с ООН в рамках женевского переговорного процесса в четверг, 25-го, и в пятницу, 26 января», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее де Мистура заявил, что восьмой раунд межсирийских переговоров стал «упущенной золотой возможностью».

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