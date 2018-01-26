В «Ростехе» прокомментировали введение США санкций против дочерней компании

В российской корпорации «Ростех» прокомментировали введение США новых санкций в отношении её дочернего предприятия «Технопромэкспорт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог», — заявили в пресс-службе.

В «Ростехе» также отметили, что санкции имеют негативные последствия, но в корпорации постараются сделать всё возможное, чтобы их минимизировать.

«Мы приложим все усилия, чтобы уменьшить их (санкций. — RT) влияние на работу наших компаний», — заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

В санкционный список попал 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.