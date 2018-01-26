В «Ростехе» прокомментировали введение США санкций против дочерней компании

Короткая ссылка
В российской корпорации «Ростех» прокомментировали введение США новых санкций в отношении её дочернего предприятия «Технопромэкспорт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог», — заявили в пресс-службе.

В «Ростехе» также отметили, что санкции имеют негативные последствия, но в корпорации постараются сделать всё возможное, чтобы их минимизировать.

«Мы приложим все усилия, чтобы уменьшить их (санкций. — RT) влияние на работу наших компаний», — заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. 

В санкционный список попал 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru