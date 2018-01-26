Крупнейший профсоюз сотрудников тюрем Франции согласился прекратить протесты
«Это соглашение отражает стремление изменить функционирование тюрем, которые стали настоящими вертепами и местами беззакония. Это основа эволюции нашей тюремной системы, где безопасность и порядок снова должны приобрести значимость», — отмечается в заявлении.
Профсоюз обратился к коллегам с призывом подписать соглашение и прекратить протестные акций у стен тюрем.
Ранее министр юстиции Франции Николь Беллубэ встретилась с лидерами профсоюзов.
Во Франции почти две недели продолжались акции протеста сотрудников тюрем, которые требовали усилить меры безопасности в местах заключения.