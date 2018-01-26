Крупнейший профсоюз сотрудников тюрем Франции согласился прекратить протесты

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Самый большой профсоюз сотрудников тюрем Франции UFAP — UNSA Justice подписал соглашение с Министерством юстиции страны спустя почти две недели протестов, сообщает пресс-служба профсоюза.

«Это соглашение отражает стремление изменить функционирование тюрем, которые стали настоящими вертепами и местами беззакония. Это основа эволюции нашей тюремной системы, где безопасность и порядок снова должны приобрести значимость», — отмечается в заявлении.

Профсоюз обратился к коллегам с призывом подписать соглашение и прекратить протестные акций у стен тюрем.

Ранее министр юстиции Франции Николь Беллубэ встретилась с лидерами профсоюзов.

Во Франции почти две недели продолжались акции протеста сотрудников тюрем, которые требовали усилить меры безопасности в местах заключения.

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