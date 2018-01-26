Эксперт прокомментировал заявление президента Польши о цене российского газа

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Марианна Чурсина
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Польши Анджея Дуды о разнице в цене на российский газ для Варшавы и Берлина.

«Это большое лукавство — считать, что цена на газ для Польши сильно отличается от немецких цен. Да, Германия получает его чуть дешевле. И этому есть очень простое объяснение. Во-первых, она является абсолютным лидером по закупке российского газа. И, естественно, как основной потребитель, не сопоставимый по масштабам с Польшей, получает газ на более льготных условиях. Во-вторых, в Германии «Газпром» имеет возможность участвовать в продаже газа конечному потребителю. То есть наша компания является участником уже финальных продаж», — сказал он.

Симонов также напомнил, что Варшава, в отличие от Берлина, выступает против «Северного потока — 2», который мог бы повлиять на снижение цены на газ.

«Получается анекдот какой-то. Польша борется с «Газпромом» на всех направлениях и просит дешёвого газа. Суть «Северного потока — 2» — сделать газ более дешёвым для Европы. Спрашивается, если вы боретесь с проектами, которые снижают стоимость доставки газа на территорию ЕС, то почему вы просите каких-то особых условий, сравнивая себя с Германией, которая поддерживает их?» — подчеркнул Симонов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Берлин.

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