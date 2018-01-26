Песков назвал Конгресс сирийского нацдиалога ощутимым продвижением в сторону урегулирования
«Сам шаг в виде проведения такого конгресса — это уже достаточно ощутимое продвижение в сторону политического урегулирования в Сирии», — заявил Песков.
По его словам, такое продвижение, «конечно, не может быть исчерпывающим».
«Поэтому здесь не нужно ожидать, что в Сочи будет поставлена точка в политическом урегулировании. Это было бы некорректно», — добавил пресс-секретарь.
Однако он уточнил, что сам факт проведения этой встречи является очень важной вехой на пути преодоления конфликта.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с Совбезом подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии и реализацию Минских соглашений.