В британском правительстве заявили, что Трамп приедет в Великобританию в 2018 году
Об этом сообщает Associated Press.
«В британском правительстве заявили, что президент Дональд Трамп посетит Великобританию в этом году», — передаёт агентство.
BREAKING: The British government says President Donald Trump will visit the UK this year.— The Associated Press (@AP) 25 января 2018 г.
Ранее Трамп отменил свой первый визит в Великобританию, который должен был состояться в феврале. Позднее он заявил, что отмена поездки связана с решением администрации бывшего президента США Барака Обамы.