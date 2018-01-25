В британском правительстве заявили, что Трамп приедет в Великобританию в 2018 году

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В британском правительстве заявили, что президент США Дональд Трамп посетит страну в этом году.

Об этом сообщает Associated Press.

«В британском правительстве заявили, что президент Дональд Трамп посетит Великобританию в этом году», — передаёт агентство.

Ранее Трамп отменил свой первый визит в Великобританию, который должен был состояться в феврале. Позднее он заявил, что отмена поездки связана с решением администрации бывшего президента США Барака Обамы. 

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