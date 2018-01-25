Число жертв взрыва мины в Мали увеличилось до 24

По меньшей мере 24 человека погибли в результате взрыва мины в Мали.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местных жителей.

«24 мирных жителя из Мали и Буркина-Фасо погибли в результате взрыва мины», — передаёт агентство.

Mali: 24 civils maliens et burkinabè tués dans l'explosion d'une mine (nouveau bilan d'habitants) #AFP — AFP Afrique (@AFP_Afrique) 25 января 2018 г.

Ранее стало известно, что в центральной части Мали взорвалась мина, в результате чего погибли 13 человек.