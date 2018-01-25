Небензя рассказал о возможных последствиях сокращения помощи США Палестине

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Решение США о сокращении помощи Палестинской национальной администрации может «взорвать ситуацию» в ближневосточном регионе. Об этом заявил постоянный постпред России при ООН Василий Небензя.

«Вместо выдвижения жизнеспособного плана палестино-израильского урегулирования мы стали свидетелями известных решений по Иерусалиму. Палестинцы, да и арабы в целом восприняли эти шаги с категорическим неприятием… Последовали болезненные решения о сокращении помощи Палестине», — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН по Палестине.

Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы палестинцы оказались в положении, когда им нечего терять, так как это может «взорвать ситуацию» во всём регионе.

Ранее США объявили о сокращении помощи палестинским властям.

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