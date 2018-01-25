Эксперт рассказал о последствиях возможной остановки финансирования Америкой программы МКС

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США намерены прекратить финансирование программы МКС к 2025 году.

«Рано или поздно судьба МКС как международного проекта должна была завершиться. Его участники своих целей достигли. Американцы, например, получили опыт долговременных полётов, создания и эксплуатации долговременных орбитальных станций, которых у них никогда не было. Они, по сути, в рамках этого проекта у России такой опыт переняли и не выходили только потому, что не знали, чем заняться дальше. Теперь, судя по всему, США определились. Это связано с развитием технологий и серьёзным уровнем того, что называется американской частной космонавтикой», — сказал он.

Ионин также добавил, что существование МКС без США можно будет сохранить, если поменять источник финансирования проекта.

«Есть всего два варианта, если американцы действительно выходят. Либо всё топить, как это было сделано со станцией «Мир». Либо изменить формат, сделав МКС из межгосударственного проекта неким другим, возможно, без участия государства, а с участием частного бизнеса», — заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа намерена прекратить финансирование программы МКС к 2025 году.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков также прокомментировал в разговоре с НСН возможный отказ США от финансирования Международной космической станции к 2025 году.