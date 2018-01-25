СМИ: США могут прекратить финансирование программы МКС к 2025 году

Администрация президента США Дональда Трампа намерена прекратить финансирование программы МКС к 2025 году. Об этом свидетельствует проект бюджета, с которым ознакомилось издание The Verge.

Отмечается, что документ ещё может быть изменён до официальной публикации.

В сообщении говорится, что программа МКС обходится NASA в $3—4 млрд в год.

Ранее стало известно, что NASA, возможно, придётся приобретать у России дополнительные места на борту, чтобы гарантировать сохранение присутствия американских астронавтов на МКС.

В январе 2017 года сообщалось, что США планируют организовать две миссии для проведения детального анализа Солнечной системы.