СМИ: Число жертв аварии с участием поезда в Италии возросло до трёх

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В результате схода пассажирского поезда с рельсов под Миланом погибли три человека, около 100 пострадали.

Об этом информирует Rai News 24.

Отмечается, что десять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что на севере Италии пассажирский поезд сошёл с рельсов,  сообщалось о двух погибших в результате инцидента. 

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