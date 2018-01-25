СМИ: Число жертв аварии с участием поезда в Италии возросло до трёх
В результате схода пассажирского поезда с рельсов под Миланом погибли три человека, около 100 пострадали.
Об этом информирует Rai News 24.
#Treno deragliato a #Pioltello, i tecnici di RFI escludono un guasto allo scambio: "C'è stato il cedimento di una rotaia" → https://t.co/65DJ5Lt5oHpic.twitter.com/21RVqwqECH— Rainews (@RaiNews) 25 января 2018 г.
Отмечается, что десять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что на севере Италии пассажирский поезд сошёл с рельсов, сообщалось о двух погибших в результате инцидента.
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