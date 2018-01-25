СМИ: В Италии в результате схода поезда с рельсов погибли два человека

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Италии, в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека.

Об этом информирует Rai News 24.

Отмечается, что поезд следовал из Кремоны в Милан, в настоящее время на месте инцидента работают спасатели.

По данным телеканала, в результате схода состава с рельсов есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием пассажирского поезда в испанском городе Алькала-де-Энарес пострадали 39 человек.