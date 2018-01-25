СМИ: В Италии в результате схода поезда с рельсов погибли два человека

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Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Италии, в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека.

Об этом информирует Rai News 24.

Отмечается, что поезд следовал из Кремоны в Милан, в настоящее время на месте инцидента работают спасатели.

По данным телеканала, в результате схода состава с рельсов есть пострадавшие. 

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием пассажирского поезда в испанском городе Алькала-де-Энарес пострадали 39 человек. 

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