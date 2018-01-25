СМИ: В Италии в результате схода поезда с рельсов погибли два человека
Об этом информирует Rai News 24.
#Milano, deraglia treno di pendolari: almeno due morti. Il convoglio è deragliato a Seggiano di #Pioltello: era diretto a Lambrate → https://t.co/kXrNapFzggpic.twitter.com/59LsDBhbqP— Rainews (@RaiNews) 25 января 2018 г.
Отмечается, что поезд следовал из Кремоны в Милан, в настоящее время на месте инцидента работают спасатели.
По данным телеканала, в результате схода состава с рельсов есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием пассажирского поезда в испанском городе Алькала-де-Энарес пострадали 39 человек.