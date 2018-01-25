Тереза Мэй посетит Китай 31 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится с официальным визитом в Китай в период с 31 января по 2 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.