Тереза Мэй посетит Китай 31 января
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится с официальным визитом в Китай в период с 31 января по 2 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
«По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Китай с визитом с 31 января по 2 февраля», — заявила она.
При этом Чуньин добавила, что предстоящий визит Мэй станет «историческим» для отношений двух стран.
В ноябре 2017 года лидер Китая Си Цзиньпин отметил историческую важность официального трёхдневного визита в Пекин президента США Дональда Трампа.
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