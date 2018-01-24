Порошенко провёл встречу с главой МВФ в Давосе

Украинский лидер Пётр Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе провёл встречу с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ», — написал президент в своём Facebook.

Радий зустрічі з Директором-розпорядником МВФ @Lagarde у рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в #Davos18pic.twitter.com/HQQcAxKo50 — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 января 2018 г.

Он также отметил, что Украина подтверждает свою готовность продолжать плодотворное сотрудничество с МВФ.

Ранее стало известно, что Порошенко во время рабочего визита в Швейцарию встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

20 декабря представитель МВФ Йост Люнгман назвал условия дальнейшего сотрудничества с Украиной.