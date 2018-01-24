Порошенко провёл встречу с главой МВФ в Давосе

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Украинский лидер Пётр Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе провёл встречу с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ», — написал президент в своём Facebook.

Он также отметил, что Украина подтверждает свою готовность продолжать плодотворное сотрудничество с МВФ.

Ранее стало известно, что Порошенко во время рабочего визита в Швейцарию встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

20 декабря представитель МВФ Йост Люнгман назвал условия дальнейшего сотрудничества с Украиной.

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