Эксперт объяснил готовность Трампа дать показания Мюллеру под присягой

Политолог Дмитрий Дробницкий прокомментировал RT возможный допрос спецпрокурором Робертом Мюллером американского лидера Дональда Трампа.

«Позиция Трампа состоит в том, что ему прятать нечего. Ввиду важности мероприятия, он будет основываться на советах своего адвоката. Но это больше похоже на изменение медийного акцента по данной ситуации. И связано с тем, что все «расследователи» русского дела, как бывшие, так и текущие, сами сейчас попадают под очень серьёзное расследование, которое связано с политически мотивированными действиями против президента. Как известно, сейчас само ФБР и значительная часть команды Мюллера могут попасть под обвинение вплоть до государственной измены или попытки переворота. И, в отличие от русского дела, здесь есть конкретные документы», — сказал он.

Эксперт также обратил внимание, что скорый допрос должен «отвлечь внимание от изменников внутри Минюста и ФБР», действующих против президента.

Ранее Трамп заявил, что готов дать под присягой показания Мюллеру, который ведёт расследование по поводу «вмешательства» России в американские выборы.

24 января в СМИ появилась информация, что в Минюсте США и в ФБР могло существовать «секретное сообщество», которое действовало против Трампа.