СМИ: Мюллер передал адвокатам Трампа список интересующих его тем по делу о «связях» с Россией

Специальный прокурор Роберт Мюллер передал адвокатам американского лидера Дональда Трампа список тем, по которым он намерен взять показания в рамках расследования «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Special counsel Robert Mueller’s team has given Donald Trump’s lawyers a list of possible topics as part of the negotiations regarding an interview with the President, sources say https://t.co/gs8QLaYrhRpic.twitter.com/9Mk94cT2Zz — CNN (@CNN) 25 января 2018 г.

Отмечается, что спецпрокурор заинтересован в ответе на вопрос, просил ли президент уволенного им экс-главу ФБР Джеймса Коми закрыть расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Кроме того, Мюллер хотел бы узнать реакцию президента на показания бывшего главы ФБР в рамках расследования по «российскому вмешательству».

Ранее Трамп заявил, что готов дать показания спецпрокурору Мюллеру под присягой.