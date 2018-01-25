СМИ: Мюллер передал адвокатам Трампа список интересующих его тем по делу о «связях» с Россией

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Специальный прокурор Роберт Мюллер передал адвокатам американского лидера Дональда Трампа список тем, по которым он намерен взять показания в рамках расследования «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что спецпрокурор заинтересован в ответе на вопрос, просил ли президент уволенного им экс-главу ФБР Джеймса Коми закрыть расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Кроме того, Мюллер хотел бы узнать реакцию президента на показания бывшего главы ФБР в рамках расследования по «российскому вмешательству».

Ранее Трамп заявил, что готов дать показания спецпрокурору Мюллеру под присягой.

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