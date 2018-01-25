СМИ: Мюллер передал адвокатам Трампа список интересующих его тем по делу о «связях» с Россией
Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.
Special counsel Robert Mueller’s team has given Donald Trump’s lawyers a list of possible topics as part of the negotiations regarding an interview with the President, sources say https://t.co/gs8QLaYrhRpic.twitter.com/9Mk94cT2Zz— CNN (@CNN) 25 января 2018 г.
Отмечается, что спецпрокурор заинтересован в ответе на вопрос, просил ли президент уволенного им экс-главу ФБР Джеймса Коми закрыть расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Кроме того, Мюллер хотел бы узнать реакцию президента на показания бывшего главы ФБР в рамках расследования по «российскому вмешательству».
Ранее Трамп заявил, что готов дать показания спецпрокурору Мюллеру под присягой.