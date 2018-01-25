Новак надеется, что Москва и Вашингтон смогут восстановить энергодиалог

Министр энергетики России Александр Новак в ходе интервью телеканалу «Россия 24» выразил надежду на то, что Россия и США смогут восстановить энергодиалог.

«Надеюсь, что у нас (Россия и США. — RT) будут выстраиваться отношения и мы восстановим тот энергодиалог, который у нас всегда был, чтобы развивать наше сотрудничество в энергетике», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Новака, в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума он встретился с главой Минэнерго США Риком Перри.

«Что очень важно, коллега выступает за развитие конкуренции и за то, чтобы в рамках рыночных отношений обеспечивать вложение инвестиций. Мы поддерживаем эту позицию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что танкер «Газелис», перевозивший в США партию российского сжиженного газа, прибыл в порт Бостона.

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын заявил ФАН, что Москва и Вашингтон должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.