Макрон предложил пересмотреть европейскую стратегию на десять лет

Европа должна пересмотреть свою стратегию развития на ближайшие десять лет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Франция вернулась. Франция вернулась в сердце Европы. Но Франция никогда бы не преуспела без успеха Европы», — сказал Макрон.

По его словам, во избежание «раздробления мира» необходимо построить сильную Европу. В связи с этим французский лидер предложил изменить десятилетнюю стратегию.

«Она необходима, чтобы показать миру новую силу, которая может взаимодействовать с другими», — отметил он.

Кроме того, Макрон заявил о кризисе глобализации и призвал объединиться для борьбы с ним.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия намерены подписать новый договор о сотрудничестве.