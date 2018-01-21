Франция и Германия намерены подписать новый договор о сотрудничестве

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Власти Франции и Германии работают над новым договором, направленным на усиление сотрудничества. Об этом говорится в распространённом пресс-службой правительства ФРГ заявлении по случаю 55-летию со дня подписания Елисейского договора.

Как отмечается, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 19 января в Париже договорились о согласовании нового договора в течение 2018 года.

«Франция и Германия стремятся к дальнейшему развитию франко-германского сотрудничества для решения политических, социальных, экономических и технологических задач на ближайшие десятилетия», — сообщается в документе.

В частности, речь идёт о пути к «более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европе». 

Среди основных тем будущего договора обозначены углубление экономической интеграции, расширение доверительного сотрудничества в сфере внешней политики, обороны, безопасности, усиление взаимодействия между разведками.

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