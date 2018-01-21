Франция и Германия намерены подписать новый договор о сотрудничестве
Как отмечается, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 19 января в Париже договорились о согласовании нового договора в течение 2018 года.
«Франция и Германия стремятся к дальнейшему развитию франко-германского сотрудничества для решения политических, социальных, экономических и технологических задач на ближайшие десятилетия», — сообщается в документе.
В частности, речь идёт о пути к «более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европе».
Среди основных тем будущего договора обозначены углубление экономической интеграции, расширение доверительного сотрудничества в сфере внешней политики, обороны, безопасности, усиление взаимодействия между разведками.